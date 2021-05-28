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Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл з території Вірменії

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Баку, П'ятниця 28 травня 2021 10:48
Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл з території Вірменії Фото: Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл Нахічевані (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Азербайджан заявив про обстріл з території Вірменії позицій азербайджанських ЗС в Нахічевані. Поранено одного військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Азербайджану.

Зазначається, що поранений госпіталізований, небезпеки для його життя немає..

"У ніч з 27 на 28 травня позиції азербайджанської армії, розташовані поблизу населеного пункту Ашаги-Бузгів Бабекського району Нахічеванської Автономної Республіки були обстріляні з декількох напрямків Збройними силами Вірменії", - йдеться в повідомленні.

Міноборони Вірменії, у свою чергу, спростувало заяву Баку про обстріл позицій Азербайджану в Нахічевані.

Нагадаємо, 27 травня Азербайджан заявив про порушення кордонів диверсантами з Вірменії.

Крім того, 20 травня військові Азербайджану та Вірменії обстріляли один одного на спірній ділянці кордону.

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