У Міноборони Вірменії заперечили втрату села та міста в Нагірному Карабасі

У Міністерстві оборони Вірменії заперечують втрату контролю над двома поселенням в Нагірному Карабасі. Мова йде про стратегічно важливе село Магадіс та місто Джебраїл.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив представник вірменського Міноборони Арцрун Аганесян.

За його словами повідомлення азербайджанського президента Ільхама Алієва про встановлення контролю над цими населеними пунктами є "фейком".

"Це фейк. Нічого такого немає. Я сьогодні виклав матеріал, на якому видно як з Магадіса втікають азербайджанські військові", - заявив Аганесян.

Нагадаємо, вчора президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про встановлення контролю над поселенням Магадіс в Нагірному Карабасі.

Пізніше Алієв повідомив про звільнення від вірменської окупації ще семи поселень на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.

Крім того, сьогодні азербайджанський президент розповів про відновлення контролю над містом Джебраїл в Нагірному Карабасі та декількома селами в Джебраїльському районі.