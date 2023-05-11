RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны обратило внимание на "конфиденциальные" пункты в указе Путина о призыве запасников

Фото: Указ Путина о призыве резервистов на собрание имеет скрытые пункты (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Указ российского диктатора Владимира Путина о призыве резервистов на военное собрание имеет две главы с отметкой "конфиденциально".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины в Twitter.

Там отметили, что "ВСУ и украинская земля прекрасно понимают", что означают такие пункты для россиян, вероятно, намекая на то, что резервистов могут отправить воевать в Украину.

Напомним, вчера Путин подписал указ, согласно которому запасников в РФ призывают на военные сборы. Аналогичный указ он подписывал 18 февраля 2022 года – как раз накануне полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России