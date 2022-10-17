В Минобороны сделали важное заявление о фотосьемке дронов-камикадзе: о чем речь

"Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. Впоследствии некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых "Шахедов". Вроде бы, ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны думать немного вперед", - заявила Маляр.

По ее словам, если на фото виден бортовой номер вражеского беспилотника, из этой информации противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели, или нет.

Более того, враждебные СМИ могут использовать этот факт в пропагандистских целях. Также важно придерживаться старого правила – не делать на фото привязки к местности. То есть, чтобы не было понятно, где именно был снят сбитый дрон.