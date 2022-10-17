RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны сделали важное заявление о фотосьемке дронов-камикадзе: о чем речь

Фото:в Минобороны сделали важное заявление о фотосьемке дронов-камикадзе (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

В Минобороны предупредили о запрете публикации фотографий сбитых иранских дронов-камикадзе.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства.

"Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. Впоследствии некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых "Шахедов". Вроде бы, ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны думать немного вперед", - заявила Маляр.

По ее словам, если на фото виден бортовой номер вражеского беспилотника, из этой информации противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели, или нет.

Более того, враждебные СМИ могут использовать этот факт в пропагандистских целях. Также важно придерживаться старого правила – не делать на фото привязки к местности. То есть, чтобы не было понятно, где именно был снят сбитый дрон.

Напомним, сегодня оккупанты ударили дронами по Киеву. В результате атаки произошел взрыв в многоэтажке, известно о четырех погибших.

Всего оккупанты выпустили по Украине 43 дрона-камикадзе. Обстрелы также зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныдрониВторжение России в Украину