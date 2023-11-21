Минобороны заявило о попытке компаний сорвать закупки продуктов для ВСУ

В министерстве уточнили, что речь идет о правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Детали дела

В ведомстве рассказали, что объявили 1 и 2 ноября на платформе электронных закупок Prozorro о проведении упрощенной закупки продуктов питания для украинской армии. Лот на покупку еды был выставлен в одной из областей.

"Одна компания-участник, соревновавшаяся за этот лот, с 2016 года вообще не осуществляла какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, ее банковские счета были закрыты, а документы на подтверждение квалификационных критериев - отсутствуют", - говорится в заявлении.

Также в Минобороны добавили, что так как среди участников лотов у компании были самые высокие ценовые предложения, ведомство отклонило ценовое предложение данной фирмы на участие в торгах.

"В ответ компания подала в суд и заблокировала процесс определения победителей", - рассказали в министерстве.

Реакция Минобороны

В МОУ такие действия расценивают как то, что компания приняла участие в торгах с целью сорвать процесс своевременной поставки на первый квартал 2024 года.

"Минобороны уже обратилось к правоохранителям с заявлением о совершенном уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований)", - заявили в министерстве.

Как подчеркивает заместитель главы Минобороны Дмитрий Клименков, закупки по питанию в ведомстве являются открытыми, и "любая компания может подать предложения, но при этом может не загрузить все необходимые подтверждающие документы".

"После аукциона мы рассматриваем документы участников, если они не отвечают квалификационным требованиям, такой участник отклоняется. Уже были случаи, когда отдельные компании злоупотребляли принципами открытости и прибегали к манипуляциям украинским законодательством. Однако такие судебные иски не были успешными", - отметил представитель МОУ.

Он добавил, что министерство будет реагировать на подобные попытки атака на публичные закупки для нужд ВСУ "жестко" и "в рамках закона".

Другой случай

В Минобороны обратили внимание, что выявили признаки использования подобной "схемы" и по другим лотам.

"Некоторые участники закупок злоупотребляют принципами открытости и прибегают к манипуляциям украинским законодательством, чтобы препятствовать проведению своевременных закупок продуктов для армии", - говорится в заявлении

В МОУ добавили, что готовят заявления в правоохранительные органы "по всем случаям, чтобы остановить злоупотребление и своевременно провести закупки в интересах государства".