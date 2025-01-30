В Минобороны заявили, что Украина готова делиться боевым опытом с НАТО

В хоче встречи украинская сторона поделилась опытом организации обороны, комплектования и подготовки резервных сил в условиях полномасштабной войны.

"Сотрудничество с CIOR и NCR помогает нам укреплять систему обороны Украины и адаптировать ее к стандартам НАТО. Мы также имеем собственный уникальный боевой опыт, которым готовы поделиться. И это не о теоретических наработках, а о реальных кейсах, проверенных войной", - подчеркнул Мельник.

Рютте тем временем, в своем выступлении, высоко оценил усилия Украины по построению системы национального сопротивления.

Ключевыми темами встречи стали углубление сотрудничества между Украиной и НАТО в сфере резервных сил, обмен опытом в подготовке резервистов и организации обороны, а также возможности для интеграции украинских подходов в систему оборонного планирования Альянса.

Украинская сторона также заявила о готовности расширять взаимодействие с другими структурами НАТО.