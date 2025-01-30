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В Минобороны заявили, что Украина готова делиться боевым опытом с НАТО

Фото: генсек НАТО Марк Рютте и заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник (mod.gov.ua)
Автор: Михаил Шилин

В среду, 29 января, украинская делегация во главе с заместителем главы Минобороны Украины Сергеем Мельником приняла участие в заседании Комитета национальных сил резерва НАТО (NCR) и Объединенной конфедерации офицеров резерва стран Альянса (CIOR). На мероприятии было заявлено, что наша страна готова делиться боевым опытом с военным блоком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.

В хоче встречи украинская сторона поделилась опытом организации обороны, комплектования и подготовки резервных сил в условиях полномасштабной войны.

"Сотрудничество с CIOR и NCR помогает нам укреплять систему обороны Украины и адаптировать ее к стандартам НАТО. Мы также имеем собственный уникальный боевой опыт, которым готовы поделиться. И это не о теоретических наработках, а о реальных кейсах, проверенных войной", - подчеркнул Мельник.

Рютте тем временем, в своем выступлении, высоко оценил усилия Украины по построению системы национального сопротивления.

Ключевыми темами встречи стали углубление сотрудничества между Украиной и НАТО в сфере резервных сил, обмен опытом в подготовке резервистов и организации обороны, а также возможности для интеграции украинских подходов в систему оборонного планирования Альянса.

Украинская сторона также заявила о готовности расширять взаимодействие с другими структурами НАТО.

Россия против вступления Украины в НАТО

Напомним, недавно заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО якобы "делает невозможным достижение мира в Украине".

В свою очередить спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий жестко отреагировал на эти заявления, назвав их "полной фигней".

Ранее, в октябре 2024 года Владимир Зеленский заявил, что большинство стран НАТО поддерживают приглашение Украины. Однако, Украина не рассматривает возможность вступления в Альянс в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий.

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