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Минобороны завершило тестирование новых образцов "окопной РЭБ"

Фото: Минобороны завершило тестирование новых образцов "окопной РЭБ" (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным отечественными предприятиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка в комментарии АрмияInform.

Как рассказал Гаврилюк, сейчас средства были рекомендованы к проведению кодификации и регистрации в качестве штатно-табельных предметов снабжения с целью дальнейшей эксплуатации нашими военными. 

"Среди систем, которые недавно были допущены к эксплуатации Министерством обороны Украины, - комплекс радиоэлектронной борьбы, который используется для борьбы со всеми типами вражеских БПЛА, способен подавлять сигналы управления, передачи данных спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, а также создавать множество фальшивых сигналов. Комплекс имеет пассивную систему обнаружения и пеленгации беспилотников", - добавил заместитель министра обороны. 

Сейчас еще два образца отечественных систем "окопной РЭБ" проходят кодификацию, а именно: 

  • комплекс, который будет противодействовать "Ланцетам"; 
  • комплекс, который будет защищать от вражеских FPV-дронов.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабного вторжения российских террористов, Украина постепенно наращивает свое производство оружия.

Как рассказывал министр по стратегической промышленности Александр Камышин, сильно выросло производство боеприпасов, но этого до сих пор не хватает для того, чтобы покрыть все потребности. В частности, до конца года наша страна хочет производить десятки тысяч беспилотников ежемесячно.

Тем временем украинские специалисты приступили к серийному производству аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".

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