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В Минобороны утвердили второй образец бронежилета для женщин-военных (фото)

Фото: в Минобороны утвердили второй образец бронежилета для женщин-военных (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Украины утвердило второй образец бронежилета для женщин-военных. Его разработали в компании "Темп - 3000".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечено, что если в первом сертифицированном образце от "Украинской брони" бронеплита имела изогнутую форму, то в компании "Темп - 3000" женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками.

Они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Всего в комплекте - три подушечки разных размеров.

Кроме того, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.

Женский бронежилет имеет одинаковые баллистические характеристики, как и мужской.

Испытания продолжались три месяца и проходили в два этапа. Первый – на удобство ношения военнослужащими. Второй – лабораторные испытания (баллистические, не баллистические, тестирование материалов и фурнитуры).

Вес бронежилета - от 10,5 килограмма и более, в зависимости от комплектации.

 

Фото: второй образец бронежилета для женщин-военных (t.me/ministry_of_defense_ua)

"В ВСУ служит более 40 тысяч женщин. Наша цель - обеспечить наших защитниц бронежилетами, в первую очередь речь идет о военнослужащих на передовой. Мы уже пообщались с производителями. Всего "Украинская броня" при условии заблаговременного заказа может изготовить до 10 тысяч комплектов за 60- 90 дней, а компания "Темп 3000" - 5 тысяч комплектов в месяц", - рассказал заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Как отмечается, оба образца уже доступны для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни закупки.

Непосредственно закупкой женских бронежилетов будет заниматься Государственный оператор тыла.

Бронежилеты для женщин-военных

Напомним, в конце декабря 2023 года в Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Образец был утвержден после двух этапов испытаний.

После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан с учетом строения женского тела.

"Изгнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ - такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных", - отметили в Минобороны.

Бронежилет разработала из современной технологической бронезащиты отечественная компания "Украинская Броня".

В материале РБК-Украина мы собрали все особенности женской вариации.

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