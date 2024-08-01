ua en ru
Чт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны закупит отечественные наземные дроны-камикадзе и боеприпасы более чем на 3 млрд гривен

Четверг 01 августа 2024 17:02
UA EN RU
Минобороны закупит отечественные наземные дроны-камикадзе и боеприпасы более чем на 3 млрд гривен Иллюстративное фото: Минобороны закупит отечественные наземные дроны-камикадзе и боеприпасы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

"Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Минобороны продолжает укреплять обороноспособность страны путем модернизации и расширения арсенала современных технологий. В частности, был заключен договор с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе. Также была подписана договоренность на поставку боеприпасов.

"Мы продолжаем покупать у украинских производителей самое необходимое вооружение для ВСУ: от боеприпасов до современных технологических решений, как наземные дроны. Всего в рамках этого визита мы заключили соглашения более чем на 3,7 млрд грн", - рассказала директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Использование дронов на войне в Украине.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину значительное влияние на ход боевых действий оказывают беспилотники. В частности, Украина значительно расширила производство как надводных, так и воздушных и наземных дронов.

В мае этого года были проведены испытания многофункциональных наземных дронов, получивших название "Махно".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
NEWS
Сырский про восток: всюду продолжаются бои, позиции меняются несколько раз в сутки
Сырский про восток: всюду продолжаются бои, позиции меняются несколько раз в сутки
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке