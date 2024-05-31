RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны призвало Раду как можно быстрее принять закон о создании военной полиции

Фото: Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Украины призывает депутатов Верховной рады определить приоритетным законопроект №6569-д о создании военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны.

В ведомстве отметили, что военная полиция будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.

Миниобороны также отмечает необходимость следственных полномочий для военной полиции и планирует сотрудничать с депутатами для совершенствования законопроекта.

"Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, остро нуждающихся в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно военная полиция", - отметили в министерстве.

Создание военной полиции

Сегодня в Верховной раде зарегистрировали законопроект №6569-д о создании военной полиции. Его уже передали на рассмотрение комитета.

Согласно документу, будет подчиняться военная полиция главнокомандующему ВСУ и будет заниматься правонарушениями, совершенными военнослужащими ВСУ, Минобороны и Государственной службы транспорта.

Такая полиция будет сопровождать колонны военных транспортных средств и транспортных средств специального назначения. Сотрудники военной полиции смогут останавливать военные транспортные средства и проверять документы в случае нарушений водителями ПДД.

В пояснительной записке отмечается, что действующая Военная служба правопорядка в ВСУ не имеет полномочий по осуществлению оперативно-розыскных мер и привлечению лиц к ответственности.

"В то же время отсутствие должного розыска дезертиров и других лиц, самовольно покинувших места несения службы, необеспечение неотвратимости их наказания может негативно сказывается на состоянии боеготовности и правопорядка в ВСУ и других военных формированиях", - говорится в законопроекте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВерховная рада