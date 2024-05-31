Минобороны призвало Раду как можно быстрее принять закон о создании военной полиции

Министерство обороны Украины призывает депутатов Верховной рады определить приоритетным законопроект №6569-д о создании военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны.
В ведомстве отметили, что военная полиция будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.
Миниобороны также отмечает необходимость следственных полномочий для военной полиции и планирует сотрудничать с депутатами для совершенствования законопроекта.
"Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, остро нуждающихся в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно военная полиция", - отметили в министерстве.
Сегодня в Верховной раде зарегистрировали законопроект №6569-д о создании военной полиции. Его уже передали на рассмотрение комитета.
Согласно документу, будет подчиняться военная полиция главнокомандующему ВСУ и будет заниматься правонарушениями, совершенными военнослужащими ВСУ, Минобороны и Государственной службы транспорта.
Такая полиция будет сопровождать колонны военных транспортных средств и транспортных средств специального назначения. Сотрудники военной полиции смогут останавливать военные транспортные средства и проверять документы в случае нарушений водителями ПДД.
В пояснительной записке отмечается, что действующая Военная служба правопорядка в ВСУ не имеет полномочий по осуществлению оперативно-розыскных мер и привлечению лиц к ответственности.
"В то же время отсутствие должного розыска дезертиров и других лиц, самовольно покинувших места несения службы, необеспечение неотвратимости их наказания может негативно сказывается на состоянии боеготовности и правопорядка в ВСУ и других военных формированиях", - говорится в законопроекте.
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