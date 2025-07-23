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В Минобороны впервые показали мобильные комплексы для обслуживания F-16

Фото: истребитель F-16 ВС Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Министерстве обороны показали фотографии новых мобильных комплексов обслуживания американских истребителей F-16. Комплексы передали Вооруженным силам Украины представители фонда "Вернись живым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что Воздушные силы ВСУ получили два технических хаба для обслуживания самолетов и авиационного вооружения. Также передан один комплекс планирования миссий.

"Как ожидается, переданные мобильные комплексы решат проблему мобильности, а также сделают возможным выезд к самолетам, которые совершили вынужденный маневр или аварийную посадку. Кроме того, они должны ускорить процесс обслуживания и позволить привлекать к нему меньше людей", - сказано в сообщении.

Фото: мобильные комплексы обслуживания американских истребителей F-16 (Минобороны Украины)

 

Напомним, что 22 июля Воздушные силы получили первые уникальные мобильные комплексы для обслуживания истребителей F-16. Это позволит максимально эффективно использовать самолеты во время войны.

Интересно, что это полностью украинская разработка. Фонд "Вернись живым" создал, изготовил и передал комплексы в рамках инициативы под названием "Проект 61". Комплексы значительно повышают мобильность авиации в условиях войны, когда российские войска охотятся на самолеты и аэродромы.

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F-16