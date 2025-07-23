В Минобороны впервые показали мобильные комплексы для обслуживания F-16

Отмечается, что Воздушные силы ВСУ получили два технических хаба для обслуживания самолетов и авиационного вооружения. Также передан один комплекс планирования миссий.

"Как ожидается, переданные мобильные комплексы решат проблему мобильности, а также сделают возможным выезд к самолетам, которые совершили вынужденный маневр или аварийную посадку. Кроме того, они должны ускорить процесс обслуживания и позволить привлекать к нему меньше людей", - сказано в сообщении.