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В Минобороны высказались о потерях ВСУ в войне

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Потери Вооруженных сил Украины в войне против России составляют более 9 тысяч человек. Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр в интервью Youtube-каналу "ISLND TV".

По ее словам, потери Украины в войне значительно меньшие, чем у врага и это показатель мастерства ВСУ.

"Это не сотни тысяч. Слава Богу, что это не сотни тысяч. Озвучивалась цифра около 9 тысяч несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где мы до конца не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч... Если у них больше 50 тысяч, а у нас мы называем около 9 тысяч, ну немножечко сейчас уже больше", - отметила Маляр.

При этом она подчеркнула, что речь идет исключительно о военных, поскольку подсчетом количества погибших гражданских занимается другое ведомство.

Напомним, согласно данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 060 военнослужащих. Только за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 550 российских оккупантов.

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