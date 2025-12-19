В Минобороны не исключают участие компаний Куршутова в тендерах АОЗ и Госспецсвязи

Из-за особенностей законодательства и нормативной базы доступ к государственным закупкам беспилотных комплексов имеют многочисленные компании.

Как пишет РБК-Украина , об этом в эфире радио NV заявили журналистка интернет-издания "Цензор.нет" и заместитель главы общественного антикоррупционного совета Министерства обороны Украины Татьяна Николаенко.

Отсутствие четких регламентов и прозрачных процедур проверки приводит к тому, что контроль за поставщиками является недостаточным.

Ведущий Дмитрий Тузов попросил ее прокомментировать журналистское расследование, где говорится о проверке Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством Офиса генпрокурора о возможных нарушениях при государственных закупках беспилотных комплексов. По версии расследования, эти закупки якобы осуществили компании, связанные с фигурантом санкционных списков СНБО Сеяром Куршутовым.

Николаенко объяснила, что из-за несовершенства регламентов и процедур контроль за компаниями-поставщиками является слабым.

"В Украине закупка дронов часто происходит не по техническим характеристикам, а по конкретному названию изделия, внесенному в перечень. Это существенно расширяет круг компаний, которые могут участвовать в закупках, но снижает уровень контроля за ними. Из-за особенностей нормативной базы отбор поставщиков фактически происходит на уровне Генерального штаба, а не по конкурентным критериям цены или эффективности. Это создает риски лоббизма и субъективных решений", - отметила заместитель главы общественного антикоррупционного совета Минобороны.

По ее словам, широкий круг допущенных к закупкам производителей в сочетании со слабым контролем делает систему уязвимой к злоупотреблениям, даже если формально все процедуры соблюдены. Также эксперт предположила, что подобные публикации могут быть частью конкурентной борьбы между производителями дронов.

"Я знаю, что друзья Куршутова ранее атаковали других производителей дронов", - добавила Николаенко.