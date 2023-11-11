В Минобороны придумали, как уменьшить кражи топлива, предназначенного для ВСУ
Дизель и бензин для армии будут маркироваться цветом. Это сделают для того, чтобы уменьшить количество краж топлива, предназначенного для военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
Теперь поставщики дизельного топлива для ВСУ будут красить его в красный цвет, а в бензин будут добавлять зеленый краситель.
Поставки такого маркированного топлива Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В войска такое топливо попадет в конце ноября.
"Маркирование дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений горючего", - говорится в сообщении.
Промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Минобороны обещает, что из-за новшеств цена на дизель и бензин не изменится.
Скандалы с закупками для ВСУ
Напомним, СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.
Минобороны обратилось в СБУ и начало расследование из-за скандала с завышенными ценами во время закупок для военных.
На фоне скандалов в Минобороны провели чистку кадров. В сентябре вместо Алексея Резникова ведомство возглавил Рустем Умеров.
Кроме того, недавно СБУ задержала экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. В конце января 2023 года Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, уволился с должности.
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