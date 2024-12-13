ua en ru
Пт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Минобороны выделило дополнительные 1,1 млрд гривен на закупку дронов бригадам

Пятница 13 декабря 2024 13:11
UA EN RU
Минобороны выделило дополнительные 1,1 млрд гривен на закупку дронов бригадам Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд гривен на закупку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Средства будут направлены непосредственно бригадам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания.

"Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд грн на закупку беспилотников. Это средства, которые пойдут непосредственно бригадам, чтобы они могли быстро закрыть наиболее важные потребности", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что в декабре Минобороны в целом перечислит бригадам 4,3 млрд гривен, а за 11 месяцев финансирование составило 27,2 млрд гривен, из которых:

  • 8,8 были направлены на закупку дронов;
  • 2,1 - на закупку автомобилей;
  • 1,5 - на средства радиоэлектронной безопасности.

"Речь идет именно о первоочередных потребностях, которые бригады должны закрыть наиболее быстро и приоритетно", - добавил он.

Дроны для ВСУ

В октябре Шмыгаль заявил, что до конца 2024 года в Украине планируют изготовить 1,5 млн дронов.

В то же время глава Министерства обороны Рустем Умеров утверждал, что на 2025 год планируется производство нескольких миллионов дронов. Чтобы не дать России лидировать в этом компоненте.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, называл обеспечение ВСУ беспилотниками стратегическим приоритетом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль Война в Украине
NEWS
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
DAILY
Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи