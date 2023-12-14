В Минобороны Украины рассказали о выигранных арбитражах с иностранными поставщиками
Международный арбитражный суд за три месяца присудил взыскать в пользу Министерства обороны Украины с иностранных поставщиков сумму средств на почти миллиард гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о 6 934 936,92 долларов США и 16 472 958,45 евро. Дела рассматривались пятью международными арбитражами в период времени с сентября.
Как рассказали в Минобороны, споры возникли из-за неснабжения имущества, нарушения сроков его поставки и качества самого товара.
"Суд также постановил, что проценты годовых продолжают начисляться ежедневно до оплаты поставщиком своей задолженности перед Министерством обороны Украины", - указывается в заявлении.
Также в МОУ рассказали, что по двум контрактам Министерство юстиции подало иски в швейцарский арбитраж на сумму 33 164 788,23 долларов США.
"Подготовка этих исков осуществлялась Минюстом совместно с Юридической службой Министерства обороны Украины", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в конце ноября Госаудитслужба поддержала возврат прибыли в состав цены для поставщиков Вооруженных сил Украины.
Напомним также, недавно в Минобороны Украины рассказали, что будет расформирован департамент, ответственный за закупки испорченных сухпаев.
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