Минобороны Украины обнародовало выводы аудита американской военной помощи ВСУ

По данным пресс-службы, исследование проводили аудиторы Минобороны Украины во взаимодействии с Офисом генерального инспектора Департамента обороны США. В этот раз Служба внутреннего аудита Минобороны проводила исследования с учетом аудиторских стандартов, акцептованных правительством США.

"Исследованием процесса значительных отклонений не идентифицировано. В то же время мы установили пробел в нормативной базе, которая затрудняет оборот запасных частей от поврежденной военной техники, которая предоставлялась Украине американской стороной как международная военная помощь", - говорится в сообщении.

Сейчас по решению Минобороны совместно вырабатывается двусторонний официальный регламент, который повысит эффективность использования соответствующих частей и агрегатов, сказал директор Департамента внутреннего аудита МОУ полковник Александр Титковский.

Кроме того, по его словам, рассматривается возможность внедрения унифицированного программного продукта, интегрирующего учет помощи служб обеспечения в единую систему и актуализирующего текущую информацию с учетом постоянного обновления данных Группы безопасности помощи Украине (Security Assistance Group – Ukraine).

Так уже готовится меморандум между Министерством обороны Украины и Офисом генерального инспектора Департамента обороны США об украинско-американском сотрудничестве в сфере деятельности по внутреннему аудиту. Документ должен усилить контроль за безопасной помощью Украины и сделать невозможным спекуляции вокруг добродетели ее использования Силами обороны Украины.

Security Assistance Group – Ukraine (SAG-U) – группа, основанная Министерством обороны США в ноябре 2022 г. для координации передачи оборудования и обеспечения тренировки Вооруженных сил Украины.