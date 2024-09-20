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Зеленский хочет увидеть секретную стратегию Белого дома по войне в Украине

Украина, Пятница 20 сентября 2024 14:26
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Зеленский хочет увидеть секретную стратегию Белого дома по войне в Украине Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Владимир Зеленский не видел стратегию Белого дома по войне в Украине, которую подали в Конгресс США. Но я хотел бы с ней ознакомиться.

Об этом сказал Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

"О стратегии президента Байдена, конечно я ее не видел. И если он поделится, с удовольствием", - сказал он.

Стратегия США

На минувшей неделе администрация президента США Джо Байдена направила Конгрессу секретный доклад о своей стратегии войны в Украине. Отчет поступил законодателям 9 сентября.

После нескольких месяцев задержки Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в апреле приняла закон о дополнительных расходах на сумму 95 млрд долларов, который включал финансирование в размере 61 млрд долларов для Украины, а также миллиарды долларов для Израиля, гражданского населения в зонах конфликтов по всему миру и для "противодействия коммунистическому Китаю" в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках этого закона Конгресс поручил администрации Байдена представить подробную стратегию по отношению к Украине до начала июня.

За два с половиной года с момента полномасштабного вторжения России Конгресс одобрил выделение почти 175 млрд долларов помощи и военной помощи Украине и союзным странам.

Напомним, президент Украины едет в США, где представит президенту США Джо Байдену план победы. Документ предусматривает скорые решения союзников с октября по декабрь.

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