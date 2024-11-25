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В Минобороны Украины и Германии обсудили сотрудничество в производстве ПВО и бронетехники

Понедельник 25 ноября 2024 03:21
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В Минобороны Украины и Германии обсудили сотрудничество в производстве ПВО и бронетехники Фото: представители Минобороны Украины и Германии на форуме в канадском Галифаксе (mod.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украина и Германия обсудили возможность углубления сотрудничества между оборонными компаниями стран в сфере производства систем противовоздушной обороны и бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Данный вопрос был поднят во время встречи заместителя главы Минобороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергея Боева с государственным секретарем министерства обороны Германии Нильзом Хильмером на полях 16-го Международного форума безопасности (Галифакс, Канада).

В ходе беседы представитель украинского оборонного ведомства выразил благодарность немецкой стороне за предоставленные системы ПВО Patriot и IRIS-T.

В МОУ отметили, что данные системы в условиях постоянных российских ракетных обстрелов по украинским населенным пунктам "являются критически необходимыми".

На встрече представители Минобороны двух стран обменялись информацией о планах сотрудничества в следующем году, а также обсудили, какие виды вооружения могут быть поставлены Украине.

По словам Боева, была обсуждена возможность "более глубокой вовлеченности Германии в поставку тяжелой бронетехники для Украины".

Кроме того, украинский чиновник предложил немецкому коллеге рассмотреть возможность "глубокого сотрудничества между украинскими и немецкими оборонными компаниями в сфере производства ПВО и бронетехники".

Помощь Украины от Германии

Отметим, Германия является одним ключевым партнером Украины в оказании оборонной помощи после начала широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины получили от ФРГ системы ПВО IRIS-T и Patriot, зенитные и артиллерийские системы, бронемашины, танки Leopard различных модификаций, беспилотники, боеприпасы и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии с 2022 года украинские военнослужащие проходят обучение в рамках миссии по тренингам.

20 ноября правительство ФРГ объявило, что страна подготовила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает гаубицы, машины и сотни дронов.

Также в этом месяце немецкие СМИ писали, что ФРГ готовится предоставить Украине новую технологическую поддержку в условиях войны. Речь идет о передаче немецкой компанией Helsing 4 тысяч беспилотников с искусственным интеллектом Mini-Taurus.

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