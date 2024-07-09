Минобороны тестирует новую облегченную модель бронежилета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны.

Как отметили в Минобороны, новый бронежилет отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий в ходе штурмовых и специальных операций.

Вес новой брони составляет от 7,5 до 12 кг.

"Мы понимаем важность веса снаряжения для выполнения боевых задач, особенно для спецназовцев и штурмовиков. В работе над облегченным бронежилетом был учтен каждый сантиметр и каждый грамм изделия. Ожидаем положительных результатов заключительных испытаний, ведь эта броня очень нужна в подразделениях", - отметил министра обороны Дмитрий Клименков.

Модель уже прошла испытание в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. В настоящее время проходит последний этап - лабораторные испытания.

Фото: новая облегченная модель бронежилета (t.me/ministry_of_defense_ua)