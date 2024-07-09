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Минобороны тестирует новую облегченную модель бронежилета

Украина, Вторник 09 июля 2024 17:38
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Минобороны тестирует новую облегченную модель бронежилета Фото: Минобороны тестирует новую облегченную модель бронежилета (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Украины тестирует новую облегченную модель бронежилета для украинских военных. Сейчас проходит последний этап - лабораторные испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны.

Как отметили в Минобороны, новый бронежилет отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий в ходе штурмовых и специальных операций.

Вес новой брони составляет от 7,5 до 12 кг.

"Мы понимаем важность веса снаряжения для выполнения боевых задач, особенно для спецназовцев и штурмовиков. В работе над облегченным бронежилетом был учтен каждый сантиметр и каждый грамм изделия. Ожидаем положительных результатов заключительных испытаний, ведь эта броня очень нужна в подразделениях", - отметил министра обороны Дмитрий Клименков.

Модель уже прошла испытание в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. В настоящее время проходит последний этап - лабораторные испытания.

Фото: новая облегченная модель бронежилета (t.me/ministry_of_defense_ua)

Напомним, в прошлом году Министерство обороны Украины тестировало образцы "тактических кроссовок" для украинских военнослужащих.

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