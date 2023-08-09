Минобороны, судьи и соратники режима. Канада ввела новые санкции против Беларуси

"Канада поддерживает белорусский народ в его борьбе за то, чтобы жить мирно и не опасаясь преследований в открытом и демократическом обществе. Не может быть безнаказанности для нарушителей прав человека, и поддержка белорусским режимом наглых действий российского руководства не останется безнаказанной", - сказал министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Она заявила, что Канада вводит санкции против 9 физических и 7 юридических лиц. Эти санкции вводятся в ответ на продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в Беларуси.

Они также нацелены на лиц, причастных к продолжающимся нарушениям Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, частично через Беларусь и при поддержке Беларуси.

Кто именно попал под ограничение

Под санкции попали чиновники, судьи и соратники режима, в частности председатель Белорусского государственного телевидения Иван Михайлович Эйсмонт.

Также санкции были введены против Министерства обороны Беларуси, внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси, а также военно-производственные и технологические компании.

Режим Лукашенко поддерживает войну против Украины

Канада самым решительным образом осуждает поддержку белорусским режимом неспровоцированного и неоправданного вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину.

Его результатом стали тысячи погибших и раненых, миллионы беженцев, нарушение мировой экономики, а также ухудшение продовольственной и энергетической безопасности.

"Мы призываем Лукашенко немедленно отказаться от поддержки агрессивной войны России против Украины", - сказала Мелани Жоли.

Санкции против Беларуси

Недавно Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против Беларуси в связи с незаконным вторжением России в Украину и ответ на причастность Минска к агрессии.

Сегодня Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали физические и юридические лица.