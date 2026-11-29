Удары РФ по украинским мостам и промышленным объектам не являются "ответом" на операцию Сил обороны против Керченского моста, а являются частью системного плана террора, который продолжается с первых дней войны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве подчеркивают, что кремлевский нарратив о мести противоречит фактам.

Еще до операции Сил обороны против Керченского моста Россия совершила 109 атак на украинские переправы - эту цифру озвучил президент Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны Великобритании Весом Стритингом.

В частности, с 1 октября 2026 (за полтора месяца до операции на Керченском мосту) враг 12 раз атаковал киевские мосты через Днепр, о чем ранее сообщал министр обороны Украины Евгений Хмара.

А в ночь на 20 ноября российская баллистика повредила сразу три столичных моста – Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный.

В Минобороны отмечают, что логистика подвоза ракет и дронов на российские аэродромы работает непрерывно по заранее определенному плану, и отдельные и информационные поводы врагу не нужны.

Под прицелом РФ остаются гражданские переправы и крупные промышленные объекты, такие как металлургическое предприятие в Кривом Роге, где работают тысячи гражданских.

"Кремловский нарратив о "мщении" - лишь удобная ширма для планового террора. Настоящая цель этого мифа - переложить вину за агрессию на защищаемых", - подчеркнули в министерстве.

Также в ведомстве подчеркнули принципиальную разницу между военными объектами и гражданской инфраструктурой.

Заявления российского диктатора Владимира Путина об "исключительно мирном объекте" опровергаются многочисленными доказательствами, в том числе кадрами самого Минобороны РФ и телеканала "Звезда" от февраля 2022 года, где фиксировалось опрокидывание танков, БМП и артиллерии по железнодорожной ветке моста.

Ключевую роль переправы в поставке тяжелой техники на южный фронт подтверждала и британская разведка, а по данным СБУ, до успешных ударов ВСУ по мосту ежедневно проходило 42-46 эшелонов с оружием и боеприпасами.

Поскольку сухопутный коридор находится под огневым контролем ВСУ, для группировки РФ в Крыму и на левобережье Херсонщины Керченский мост остается безальтернативной артерией снабжения.

Согласно статье 52(2) Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, объект, используемый для опрокидывания войск и боеприпасов, является законной военной целью.

Проект Европейской службы внешних дел EUvsDisinfo также классифицирует российские заявления о "гражданском статусе" моста как дезинформацию.

К тому же, переправа построена незаконно на временно оккупированной территории, осужденных Генассамблеей ООН, ЕС, Европарламентом, НАТО и ПА ОБСЕ.

Нанося удары по таким объектам, Украина реализует свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

"Российские ракеты и дроны останавливают лишь противовоздушную оборону и уничтожение вражеской военной логистики и носителей", - резюмировали в оборонном ведомстве.