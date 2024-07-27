В Минобороны рассказали, сколько раненых военных возвращается в строй после реабилитации

По ее словам, высокий процент качественной реабилитации и возвращения в строй отмечают как западные партнеры, так и страны, которые никогда не имели такого опыта и войны, как Украина.

"Это более 75% раненых. Они после ранения разной степени тяжести", - отметила Калмыкова на 1-м ежегодном международном Конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность".

Также она добавила, что на сегодня почти в каждом учреждении здравоохранения есть мультидисплициональные команды, а также реабилитация. Речь идет как о гражданских учреждениях, так и военных.

"Как только начинается лечение, сразу начинается реабилитация. Это не то, что происходит потом. И реабилитация сейчас внедрена во всех учреждениях - как в гражданских, так и военных", - добавила она.