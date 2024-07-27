В Минобороны рассказали, сколько раненых военных возвращается в строй после реабилитации

В Украине более 75% раненых военнослужащих возвращаются к службе после реабилитации.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Минобороны в Facebook.
По ее словам, высокий процент качественной реабилитации и возвращения в строй отмечают как западные партнеры, так и страны, которые никогда не имели такого опыта и войны, как Украина.
"Это более 75% раненых. Они после ранения разной степени тяжести", - отметила Калмыкова на 1-м ежегодном международном Конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность".
Также она добавила, что на сегодня почти в каждом учреждении здравоохранения есть мультидисплициональные команды, а также реабилитация. Речь идет как о гражданских учреждениях, так и военных.
"Как только начинается лечение, сразу начинается реабилитация. Это не то, что происходит потом. И реабилитация сейчас внедрена во всех учреждениях - как в гражданских, так и военных", - добавила она.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил улучшить реабилитацию раненых военных, а также освобожденных из плена украинских защитников.
В частности, до конца года Минобороны и Генштаб должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным.
Также РБК-Украина сообщало, что глава Минобороны Рустем Умеров озвучил планы Украины в сфере медицинского обеспечения и поддержки ментального здоровья украинских военных.
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