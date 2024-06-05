В Минобороны рассказали, когда людей с обновленными данными не будут повторно привозить в ТЦК

Военнообязанные могут повторно доставить в ТЦК с целью обновления данных, даже если он это сделал через приложение Резерв+. Но каждую конкретную ситуацию следует рассматривать отдельно и в будущем есть шанс, что такое не будет случаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, Минобороны предоставило возможность обновить данные для каждого военнообязанного по мобилизационному закону.

"Это почта, это телефон, это фактическое место жительства. Об общем военном учете, обновлении данных людей, обновлении военно-учетной специальности и так далее, мы сейчас делаем все, чтобы реализовать функционал, чтобы можно было обновить и другие данные, которые есть в ТЦК и СП, онлайн, не совершая физического визита в ТЦК и СП", - сказала она.

Она уточнила, что такой функционал будет реализован уже в июне и дополнительные данные можно будет также обновить через Резерв+.

Людей повторно могут доставить в ТЦК для обновления данных

Журналистка уточнила, что могут случаться ситуации, когда человек обновил данные через Резерв+, но его могут все равно доставить в ТЦК и СП с этой же целью.

Заместитель министра обороны пояснила, что следует понимать, какие есть основания для такого принудительного обновления данных.

"Нужно говорить с каждой конкретной ситуацией с ТЦК и СП и разбираться. Я могу сказать только одно, что Резерв+ дает возможность закрыть свое обязательство или осуществить свое обязательство по обновлению в течение 60 дней только части данных. Есть другое обязательство по обычныму классическому военному учету по человеку в ТЦК и СП и так далее. То есть, по этим кейсам нужно отдельно разбираться с каждым", - добавила она.

Черногоренко сообщила, что как только Минобороны реализует возможность исправить или уточнить данные, актуализировать их через Резерв+, подобных ситуаций не будет вообще.