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Минобороны России заказало дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет, - СМИ

Фото: Минобороны России заказало дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет (кадр видео)
Автор: Мария Кучерявец

Российское Минобороны подписало дополнительный контракт на производство партии гиперзвуковых ракет "Циркон". Речь идет о нескольких десятках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС.

"Российское военное ведомство заказало у промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", - пишет издание, ссылаясь на источник.

Указано, что в дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет и заказы якобы должны быть выполнены в 2023 году.

При этом официальных заявлений от российского Минобороны по поводу заказа ракет "Циркон" не было.

Что известно о "Цирконах"

Напомним, этим летом российский диктатор Владимир Путин решил вооружить флот новыми ракетными комплексами , он заявил о поставках комплексов гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ВС России, которым, якобы, "аналогов нет".

До этого Путин объявил о создании нового гиперзвукового оружия в 2018 году, заявив, что оно способно поразить практически любую точку мира и увернуться от противоракетного щита, построенного США.

Известно, что гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" разработана в "НПО машиностроении". Ее точные характеристики не раскрываются. Однако известно, что она способна развивать скорость до 8 махов (свыше 9,5 тысяч километров в час).

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