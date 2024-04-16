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Минобороны провело внутренний аудит и назвало ущерб нарушений

Фото: заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир (Twitter)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины провело внутренний аудит и выявило нарушения на общую сумму более 10 млрд гривен.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Во время аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд гривен. То есть, внутренним аудитом идентифицированы определенные возможные негативные последствия, которые требуют немедленного реагирования", - заявил он. 

По словам Джигира, работа аудита направлена на предотвращение нарушений.

"Важно, что определенное возмещение средств и устранение большей части этих нарушений организовано непосредственно во время проведения внутренних аудитов. Благодаря внедрению аудиторских рекомендаций был достигнут экономический эффект на общую сумму более 1,5 млрд гривен", - сообщил он.

По словам заместителя министра, работа внутреннего аудита - это рутинный стандартизированный процесс, который продолжается постоянно. 

Он отметил, что с приходом в ведомство Рустема Умерова и его команды, утвердили план аудитов по рискованным сферам. Так, Служба внутреннего аудита до конца 2023 года провела аудиты ряд проверок по обеспечению и выплатам военнослужащим.

Джигир заявил, что по итогам аудитов открыли десятки уголовных производств.

"В 2023 году проведено 204 внутренних аудита. Ими установлены потери ресурсов (имущество, деньги, техника, вооружение и т.д., - ред.) на сумму 1 млрд 311 млн гривен. По результатам рассмотрения переданных в правоохранительные органы материалов аудитов внесены сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР - 67, кроме того, 79 материалов приобщены к уголовному производству", - заявил он. 

Чиновник добавил, что в первом квартале этого года уже завершили 16 внутренних аудитов, в результате которых было установлено потерь ресурсов на сумму более 1 млрд 812 млн гривен. 

"По результатам рассмотрения переданных в правоохранительные органы материалов аудитов внесены сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР - 5, начато 1 досудебное расследование в уголовном производстве и открыто 1 уголовное производство", - отметил Джигир.

Скандалы в Минобороны

В прошлом году было несколько громких скандалов, которые касались закупки продуктов для ВСУ. В частности оказалось, что продукты для военных покупали по завышенной цене.

Также недавно в Минобороны ликвидировали схему приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ почти на 1,5 миллиарда гривен.

К организации схемы, вероятно, причастен руководитель одного из Главных управлений Минобороны.

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