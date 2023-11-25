Минобороны провело испытание новых украинских FPV-дронов

На испытаниях тестировали дроны от шести производителей. В основном - FPV-дроны, спроектированные и изготовленные частными компаниями.

В ведомстве отметили, что целью испытаний стала проверка работы беспилотников под воздействием излучения комплекса РЭБ. Отдельно также тестировали устойчивость БпЛА к подавлению сигнала видеосвязи и канала управления беспилотником.

Кроме того, один из производителей продемонстрировал свою серийную разработку дрона-камикадзе. Этот образец показал устойчивость каналов видео-связи и управления дроном в противостоянии с комплексом РЭБ.

Украинские дроны

На вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, что значительно увеличилось во время войны.

Также ранее Кабинет министров выделил 40 миллиардов гривен для инвестиций для украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в области вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Недавно в Минобороны сообщили, что ускорили процесс снабжения дронов для военных. С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня.

Также сообщалось, что на днях "Армия дронов" закупила для военных ВСУ еще более 2000 украинских беспилотников.

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