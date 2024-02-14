В Минобороны прокомментировали информацию об изменении подхода НАТО к помощи Украине

В настоящее время ведутся обсуждения относительно изменения подхода НАТО к помощи Украине в оборонной сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Управления прессы и информации Минобороны Украины Иллариона Павлюка в эфире телемарафона.
"Такое обсуждение идет. До этого НАТО как организация занималось нелетальной помощью. Поскольку и так все члены НАТО являются участниками группы "Рамштайн", то обсуждается собственно механизм. Чтобы координировало работу НАТО как организация", - рассказал Павлюк.
По его словам, если это сделает процесс помощи Украине более скоординированным, лучше и эффективнее, то такое решение будет принято.
Недавно СМИ сообщали, что НАТО рассматривает возможность взять на себя координацию поставок оружия Украине.
Отмечается, что это изменение курса, поскольку ранее Альянс не вмешивался непосредственно в вопрос поставок, оставляя их по усмотрению отдельных стран-членов.
Руководство блока хочет интегрировать формат "Рамштайн" в структуры Альянса. Это решение может быть стремлением обезопасить себя от возможных изменений в политике США.
В НАТО опасаются, что поставки оружия Украине со стороны США могут прекратиться, если на выборах в ноябре победит Дональд Трамп.
Разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
План интеграции "Рамштайна" в НАТО разрабатывался советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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