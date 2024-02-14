В Минобороны прокомментировали информацию об изменении подхода НАТО к помощи Украине

"Такое обсуждение идет. До этого НАТО как организация занималось нелетальной помощью. Поскольку и так все члены НАТО являются участниками группы "Рамштайн", то обсуждается собственно механизм. Чтобы координировало работу НАТО как организация", - рассказал Павлюк.

По его словам, если это сделает процесс помощи Украине более скоординированным, лучше и эффективнее, то такое решение будет принято.

Что предшествовало

Недавно СМИ сообщали, что НАТО рассматривает возможность взять на себя координацию поставок оружия Украине.

Отмечается, что это изменение курса, поскольку ранее Альянс не вмешивался непосредственно в вопрос поставок, оставляя их по усмотрению отдельных стран-членов.

Руководство блока хочет интегрировать формат "Рамштайн" в структуры Альянса. Это решение может быть стремлением обезопасить себя от возможных изменений в политике США.

В НАТО опасаются, что поставки оружия Украине со стороны США могут прекратиться, если на выборах в ноябре победит Дональд Трамп.

Разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

План интеграции "Рамштайна" в НАТО разрабатывался советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.