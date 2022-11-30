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В Минобороны назначили новое руководство "Мотор Сичи"

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Запорожская область, Среда 30 ноября 2022 16:59
В Минобороны назначили новое руководство "Мотор Сичи" Фото: в Минобороны назначили новое руководство "Мотор Сичи" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

28 ноября по приказу министра обороны Украины генеральным директором предприятия ПАО "Мотор Сич" назначен Алексей Никифоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

"28 ноября 2022 года приказом Министра обороны Украины внесены изменения в Устав Публичного акционерного общества "Мотор Сич", на основе которого действует предприятие", - говорится в сообщении.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, председателя и членов Совета директоров. Также, прекращены полномочия и уволены с поста президента акционерного общества Вячеслава Богуслаева

Сообщается, что приказом министра обороны Украины генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров.

Отмечено также, что был избран новый состав Наблюдательного совета и его глава - заместитель инистра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание.

В новообразованный Наблюдательный совет предприятия также вошли: Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал.

Кроме того, зарегистрированы все изменения, содержащиеся в Едином государственном реестре.

В Минобороны отметили, что теперь стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей государства. Полностью будет использоваться потенциал трудового коллектива. "Мотор Сич" будет развиваться и выпускать продукцию в интересах Украины и ВСУ.

Напомним, в начале ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, национализация предприятий была стратегически важной для Украины. Их продукция необходима ВСУ и энергетическому сектору.

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