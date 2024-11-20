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Минобороны презентовало план цифровизации ВВК

Фото: Минобороны представило план цифровизации ВВК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Офисе президента Украины провели межведомственное совещание. Министерство обороны представило план цифровизации ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

По словам Верещук, совещание имело на себе сразу несколько целей:

  • повышение обороноспособности,
  • обеспечение справедливости,
  • борьба с коррупцией.

"Как и договаривались две недели назад, Минобороны представили план цифровизации ВЛК. Главные цели - избавиться от лишних процедур, обеспечить прозрачность и скорость", - сообщила заместитель.

Она отметила, что на совещании было решено, что в конце этой недели Минобороны уже вынесет план цифровизации ВВК на утверждение правительством.

"Также договорились, что до конца года синхронизируем две важные информационные системы Минздрава и Минсоц: Электронную систему здравоохранения и Единую информационную систему социальной сферы", - подчеркнула Верещук.

 

Цифровизация ВЛК

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируют провести цифровизацию военно-врачебных комиссий.

К тому же, еще ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что Минобороны уже разработало модель для цифровой реформы ВВК.

Она отметила, что такая реформа предоставит военнообязанным и военнослужащим возможность получить медицинское заключение "в любом удобном медучреждении".

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