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В Минобороны объяснили увольнение Хмары: его не "списали" через ВЛК

15:17 20.08.2026 Чт
2 мин
Ведомство отреагировало на новые спекуляции в соцсетях
aimg Юлия Капитонова
Фото: Евгений Хмара, министр обороны Украины (Getty Images)

Евгений Хмара смог возглавить Министерство обороны Украины исключительно как гражданское лицо, то есть после увольнения с военной службы. Выдумки некоторых людей относительно непрохождения им ВЛК - ложь.

Об этом заявили в Минобороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В оборонном ведомстве объяснили, что Хмару уволили с военной службы на основании подпункта "е" пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Евгений Хмара занимает должность министра обороны Украины как гражданское лицо. Закон Украины "О национальной безопасности Украины" требует, чтобы эту должность занимало исключительно гражданское лицо", - подчеркнули в МО.

Что важно понимать, что эта норма касается именно генералов и адмиралов. Если они не занимают штатную должность, закон позволяет уволить такого генерала с военной службы.

Минобороны также официально подтвердило, что Хмара прошел военно-врачебную комиссию по требовательной графе для спецподразделения СБУ и полностью пригоден к военной службе.

"Поэтому спекуляции вокруг причин его увольнения якобы через ВЛК - ложь", - подытожили в МО.

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Министерство обороны УкраиныВЛКЕвгений Хмара