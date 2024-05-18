В Минобороны объяснили проблемы с авторизацией в приложении Резерв+

"Приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно. Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания", - говорится в сообщении.

По состоянию на данный момент, как отмечают в ведомстве, 150 тысяч граждан уже успешно авторизировались в приложении Резерв+ и еще сотни тысяч запросов - в очереди.

Приложение Резерв+

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.

Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

Детальнее о приложении - читайте в материале РБК-Украина.