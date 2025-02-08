В Минобороны объяснили причину сбоя в "Резерв+" и дали советы

"Высокая нагрузка на BankID. Поэтому авторизация в "Резерв+" через BankID может быть временно недоступна", - говорится в сообщении.

В Минобороны советуют - если вы авторизованы, то лучше сохранить военный документ на смартфон в pdf-формате.

"Если есть электронное направление на ВВК, сделайте скриншот. Если подали запрос на отсрочку или направление на ВВК, пожалуйста, подождите", - добавляют в министерстве.

Кто может получить отсрочки онлайн

Также в Минобороны отметили, что люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение, а также студенты, аспиранты, докторанты могут больше не подавать запрос на продление отсрочки в "Резерв+", документ в приложении обновится автоматически.