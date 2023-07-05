В Минобороны объяснили, зачем Россия нагнетает ситуацию с Запорожской АЭС

Она отметила, что страна-террорист способна на какие-либо, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие.

Поэтому для минимизации потенциально возможных негативных последствий в четырех украинских регионах - Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях - уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.

Маляр подчеркнула, что Россия нагнетает ситуацию с ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на ее территории для того, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

"Оба сценария - как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение - для РФ являются инструментом достижения военных целей", - добавила заместитель министра обороны.

На данный момент украинцам следует сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций.

Угроза теракта в ЗАЭС

Информационное пространство заполнили сообщения о вероятности террористического акта россиян на Запорожской АЭС.

В июне президент Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что захватчики дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции.

При этом вчера Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".

После этого Зеленский заявил, что РФ является единственным источником опасности для ЗАЭС. Он отметил, что мир не может быть в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне.

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