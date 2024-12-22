В Минобороны объяснили, как долго ждать выплат после возвращения из СЗЧ

Военнослужащие, которые добровольно вернулись в воинскую часть с СЗЧ, будут получать те же выплаты и обеспечение. Однако для этого нужен соответствующий приказ командира.
Об этом заявил Начальник отдела коммуникаций Главного управления Военной службы правопорядка Сергей Кузьменко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Начальник отдела коммуникаций пояснил, что восстановление всех выплат и обеспечения тем, кто вернулся из СЗЧ, восстанавливается после официального приказа о зачислении в резервный батальон.
"Когда командир издает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, с этого момента ему возобновляется выплата денежного обеспечения, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.
Кузьменко подчеркнул, что в период с момента оставления военным своей части до издания приказа о зачислении в резервный батальон выплаты денежного обеспечения и обеспечения вещевым имуществом не осуществляются.
Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части, добровольно вернуться и продолжить службу.
В частности, уголовные производства, открытые по статьям №407 и №408 Уголовного кодекса Украины, не будут препятствием для продолжения военной службы таких лиц.
Ранее Министерство обороны объяснило, как через "Армию+" вернуться из СВЧ.
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