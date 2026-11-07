Минобороны предупредило о временных перебоях в работе Резерв+ вечером

Технические работы запланированы на субботу, 7 ноября. Они продлятся с 20:00 до 23:00.

В этот период времени в приложении могут медленнее загружаться или обновляться электронные военно-учетные документы. Кроме того, возможны задержки в работе других сервисов.

В Минобороны советуют тем, кому документ может пригодиться вечером, не откладывать его загрузку. Сохранить файл на телефоне можно непосредственно в приложении: на главном экране нужно нажать кнопку "+" и выбрать "Загрузить PDF".

Что делать, если документ не обновляется

Если во время технических работ документ не обновился, не следует сразу выходить из аккаунта или повторно авторизироваться. В Минобороны советуют попробовать еще раз позже, когда работы завершатся.

После 23:00 все сервисы Резерв+ должны вернуться к обычному режиму работы.