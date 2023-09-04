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В Минобороны показали украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT

Украина, Понедельник 04 сентября 2023 09:58
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В Минобороны показали украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT Фото: в Минобороны показали украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Минобороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

"Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее избивать врага", - говорится в сообщении.

Как отмечается, система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

Основные характеристики:

  • дальность полета - до 10 км;
  • может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью
  • может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ;
  • интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".

"Благодаря деятельности Акселератора Минобороны процедура допуска к эксплуатации дрона была максимально быстрой", - отметили в Минобороны.

Фото: украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT (t.me/ministry_of_defense_ru)

Производство дронов в Украине.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

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