В Минобороны показали украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT

Минобороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

"Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее избивать врага", - говорится в сообщении.

Как отмечается, система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.

Основные характеристики:

дальность полета - до 10 км;

может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью

может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ;

интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".

"Благодаря деятельности Акселератора Минобороны процедура допуска к эксплуатации дрона была максимально быстрой", - отметили в Минобороны.

Фото: украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT (t.me/ministry_of_defense_ru)

Производство дронов в Украине.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.