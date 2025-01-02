В Минобороны показали FPV-дроны на оптоволокне, которые смогут применить ВСУ

По данным Минобороны, сейчас эти дроны находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии.

"В мероприятии приняли участие отечественные производители, которые представили более десятка моделей дронов, в том числе способных нести до 3 кг нагрузки", - сказано в сообщении.

Новые виды дронов положительно оценили опытные операторы БпЛА военнослужащие ВСУ. Они также проявили заинтересованность в поставке их в подразделения.

Фото: в Минобороны показали FPV-дроны на оптоволокне (mod.gov.ua)

"FPV-дроны, представленные на показе, находятся на завершающем этапе кодификации и будут поставляться для нужд армии", - сообщили в Минобороны.

Как пояснил руководитель управления беспилотных авиационных систем Главного управления инноваций Минобороны подполковник Евгений Ткаченко, враг продолжает наращивать возможности по применению технологий управления дронами через оптоволокно. Именно поэтому необходимо нивелировать его преимущества в этом сегменте.

"Отечественные производители демонстрируют свою готовность быстро адаптироваться к современным вызовам войны и воплощать в жизнь новейшие разработки", - сказал Ткаченко.

Производство оружия в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине завершили испытания линейки БПЛА с оптоволоконной связью. Они обеспечивают защищенное управление даже в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

Также мы писали о том, что Украина продолжает внедрять новые виды вооружения. В частности, мы рассказывали об особенностях применения и технологии ракет отечественного производства "Пекло" и "Рута", а также лазерной системы ПВО "Тризуб".

Подробнее - в материале РБК-Украина.