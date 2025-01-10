Минобороны проверило обеспечение бригад на востоке

В ведомстве рассказали, что проверку осуществил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков во время рабочей поездки на восточное направление фронта. В результате были приняты оперативные решения по обеспечению подразделений боеприпасами и другими средствами поражения для эффективного ведения боя и отражения штурмов российских захватчиков.

"Мы проверили обеспечение на фронте. Длинная цепь донесения информации о потребностях "по команде" не работает - ведь теряем драгоценное время. Выявленные проблемы "закрыли" сразу. Верю, что это будет сигналом и примером - если возникают проблемы, то министерство готово включаться и решать", - рассказал Клименков.

Также проверка установила, что военнослужащие должным образом обеспечены питанием, одеждой и средствами индивидуальной защиты благодаря сформированным необходимым запасам.

Стоит напомнить, что ранее мы писали о том, что Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ. Будет оценена эффективность управленческих процессов.