В Минобороны оценили результаты контрнаступления: все движется по плану

Она объяснила, что контрнаступление - это не только активное продвижение и освобождение территорий. Наступательные действия включают выполнение многих задач.

"Контрнаступление, если мы хотим его оценивать согласно эффективности, то это не только продвижение и освобожденные населенные пункты. Это очень много разных задач. В частности, вспомните, как долго длителась подготовка обстановки в Херсоне для его освобождения. Это не было мгновенно. Это было несколько месяцев подготовки самой ситуации, атмосферы нужной для освобождения. Так же и здесь выполняются определенные задачи", - сказала Маляр.

Замминистра отметила, что важнейшей задачей для наших воинов является уничтожение сил врага - войск, техники и командных пунктов.

"Ежедневно уничтожаются вражеские командные пункты, техника, танки, вертолеты, места компактного скопления военных. Каждый день. Если бы это все не уничтожалось, то шло бы против нас. То есть, когда мы перехватываем инициативу - это не значит, что мы просто двигаемся вперед. Это значит, что мы подбили у врага столько сил, что он не может эту инициативу остановить уже", - подчеркнула она.

Маляр заявила, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

"Поэтому все эти задачи выполняются и оценивать корректно и правильно их могут только военные. И, по их оценке, все движется по плану", - добавила заместитель министра обороны.

Украина начала наступление

За последний месяц наши защитники начали наступательные действия на нескольких направлениях. Сейчас активные бои идут на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, где украинские воины имеют успех.

На юге ВСУ продолжают давить на врага, чтобы прорвать оборону оккупационных войск. Вблизи Бахмута защитники продвигаются на флангах, а враг несет потери.

Ранее в Генштабе сообщили, что украинские силы под Бахмутом перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом.

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