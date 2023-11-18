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Минобороны обсудило с Бельгией закупку оружия для ВСУ

Суббота 18 ноября 2023 22:24
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Минобороны обсудило с Бельгией закупку оружия для ВСУ Фото: Минобороны обсудило с Бельгией закупку оружия для ВСУ (mil.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков встретился с делегацией Бельгии. В частности, они обсудили приоритеты в закупке военной техники для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Бельгийская делегация состояла из представителя посольства и руководства компании "Джон Кокериль Дефанс". На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества.

В частности, Клименков отметил важность систем ПВО.

"Несмотря на то, что наши воины противовоздушной обороны демонстрируют достаточно высокие результаты, опыт прошлой зимы показал - враг нацелен бить по украинской инфраструктуре. От своего замысла Россия не отказалась, поэтому нам нужно больше систем ПВО", - заявил он.

Заместитель министра обороны также ознакомил партнеров с реформой системы закупок в министерстве. Изменения должны сделать этот процесс прозрачным и понятным для всех участников.

Кроме того, Клименков рассказал об "Агентстве оборонных закупок", которое занимается приобретением оружия и военной техники.

Помощь Бельгии Украине

Ранее сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд. евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.

Кроме того, в июле Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран, в том числе от Бельгии. В середине сентября стало известно, что 10 модернизированных бронемашин М113 уже готовы к снабжению бельгийской компанией.

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