В Минобороны Нидерландов сделали заявление после атаки дронов на Киев

Россия начала новый год массированной атакой беспилотников на Украину. Учитывая это Нидерланды и в дальнейшем продолжат поддержку Киеву.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х .

Министр обороны Нидерландов рассказал, что Россия запустила более 100 беспилотников в сторону Украины в первый день нового года. По его словам, это демонстрирует дальнейшую агрессивную политику Москвы, направленную против украинского государства.

Брекельманс отметил, что Нидерланды остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины. Также он отметил, что новогодняя атака России является еще одним подтверждением ее истинных намерений на 2025 год.

По словам министра, европейские страны должны не только поддерживать Украину, но и усиливать собственную обороноспособность перед лицом растущей угрозы.

"Безостановочно поддерживать Украину против российской агрессии. И в то же время быстро и существенно укреплять наши вооруженные силы в Европе", - подчеркнул министр.

Атака на Украину

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Россия в новогоднюю ночь запустила по Украине более 100 дронов.

Мы также рассказывали, как сбивали дроны над столицей в новогоднюю ночь.

Подробнее о последствиях атаки на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.