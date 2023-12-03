В Минобороны назвали потери РФ за последнюю неделю: тысячи оккупантов и много техники

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали более 7 тысяч оккупантов в течение последней недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

По данным министерства украинские военные за неделю с 27 ноября по 3 декабря ликвидировали 7210 оккупантов. К тому же Силы обороны Украины уничтожили 534 единицы вооружения и военной техники военных РФ.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

62 танка;

117 боевых бронированных машин;

75 артиллерийских систем;

6 РСЗО;

5 установок ПВО;

144 единицы автотехники;

27 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 4 вражеских ракета и 94 БпЛА.

Напомним, мы сообщали, что за прошедшие сутки, 2 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 440 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожили танк, Муром-П и не только.

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