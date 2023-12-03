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В Минобороны назвали потери РФ за последнюю неделю: тысячи оккупантов и много техники

Украина, Воскресенье 03 декабря 2023 15:53
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В Минобороны назвали потери РФ за последнюю неделю: тысячи оккупантов и много техники Фото: ВСУ ликвидировали более 7 тысяч оккупантов (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали более 7 тысяч оккупантов в течение последней недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

По данным министерства украинские военные за неделю с 27 ноября по 3 декабря ликвидировали 7210 оккупантов. К тому же Силы обороны Украины уничтожили 534 единицы вооружения и военной техники военных РФ.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 62 танка;
  • 117 боевых бронированных машин;
  • 75 артиллерийских систем;
  • 6 РСЗО;
  • 5 установок ПВО;
  • 144 единицы автотехники;
  • 27 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 4 вражеских ракета и 94 БпЛА.

Напомним, мы сообщали, что за прошедшие сутки, 2 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 440 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожили танк, Муром-П и не только.

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