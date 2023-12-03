В Минобороны назвали потери РФ за последнюю неделю: тысячи оккупантов и много техники
Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали более 7 тысяч оккупантов в течение последней недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
По данным министерства украинские военные за неделю с 27 ноября по 3 декабря ликвидировали 7210 оккупантов. К тому же Силы обороны Украины уничтожили 534 единицы вооружения и военной техники военных РФ.
Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 62 танка;
- 117 боевых бронированных машин;
- 75 артиллерийских систем;
- 6 РСЗО;
- 5 установок ПВО;
- 144 единицы автотехники;
- 27 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили 4 вражеских ракета и 94 БпЛА.
Напомним, мы сообщали, что за прошедшие сутки, 2 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 440 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожили танк, Муром-П и не только.
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