В Минобороны назвали топ-7 вакансий: какие самые востребованные специальности в армии

Согласно данным, эти специальности занимают лидирующие позиции среди граждан, которые приобщаются в ряды Сил обороны через рекрутинговые центры.

Топ-7 групп специальностей по спросу:

Специальности, связанные с БПЛА - 16%;

Водители - 16%;

Стрелковые специальности - 15%;

Штабные должности - 9%;

Артиллерия - 6%;

Боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи - 5%;

Связь и кибербезопасность - 5%.

С начала работы центров рекрутинга украинской армии общее количество составило 35 337 человек, из которых 7 800 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны Украины. За прошедшую неделю обратилось 1 282 человека.

Сергей Мельник заместитель министра обороны подчеркивает, что главным преимуществом для кандидатов, которые решили присоединиться к Силам обороны Украины через рекрутинговые центры, является возможность выбора специальности, которая соответствует их интересам и способностям.

Сейчас в Украине работает 47 рекрутинговых центров, и наибольшую активность демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и города Киева.

"Государственная поддержка распространяется и на членов семей военнослужащих. В рекрутинговых центрах подготовленные специалисты предоставят вам всю необходимую информацию о военной службе, а также осуществят сопровождение кандидата на всех этапах оформления документов", - отметил Сергей Мельник.

Центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в частности в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.