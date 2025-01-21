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В Минобороны назвали топ-7 вакансий: какие самые востребованные специальности в армии

Фото: как выбрать специальность через рекрутинговый центр (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

По состоянию на январь 2025 года самыми популярными направлениями среди новобранцев остаются специальности, связанные с БПЛА, водительские и стрелковые должности. Через рекрутинговые центры в армию уже обратилось более 35 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Согласно данным, эти специальности занимают лидирующие позиции среди граждан, которые приобщаются в ряды Сил обороны через рекрутинговые центры.

Топ-7 групп специальностей по спросу:

  • Специальности, связанные с БПЛА - 16%;
  • Водители - 16%;
  • Стрелковые специальности - 15%;
  • Штабные должности - 9%;
  • Артиллерия - 6%;
  • Боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи - 5%;
  • Связь и кибербезопасность - 5%.

С начала работы центров рекрутинга украинской армии общее количество составило 35 337 человек, из которых 7 800 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны Украины. За прошедшую неделю обратилось 1 282 человека.

Сергей Мельник заместитель министра обороны подчеркивает, что главным преимуществом для кандидатов, которые решили присоединиться к Силам обороны Украины через рекрутинговые центры, является возможность выбора специальности, которая соответствует их интересам и способностям.

Сейчас в Украине работает 47 рекрутинговых центров, и наибольшую активность демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и города Киева.

"Государственная поддержка распространяется и на членов семей военнослужащих. В рекрутинговых центрах подготовленные специалисты предоставят вам всю необходимую информацию о военной службе, а также осуществят сопровождение кандидата на всех этапах оформления документов", - отметил Сергей Мельник.

Центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в частности в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.

Напомним, что Национальная гвардия Украины обнародовала 10 самых популярных вакансий для военнообязанных граждан. Эти позиции охватывают широкий спектр специальностей - от водителей и химиков до разведчиков и кинологов.

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