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В Минобороны напомнили о наказании за распространение информации о перемещении ВСУ

Украина, Понедельник 21 августа 2023 14:10
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В Минобороны напомнили о наказании за распространение информации о перемещении ВСУ Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Сообщать о перемещениях украинских войск могут только уполномоченные государственные органы. Гражданам и СМИ делать это запрещено, за распространение такой информации предусмотрено уголовное наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригады на юге, - 5 авиаударов по бригаде в сутки", - написала Маляр.

Она также напомнила, что за несанкционированное распространение такой информации установлена уголовная ответственность ст. 114-2 УКУ.

Согласно статье, распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Что предшествовало

15 августа издание Forbes сообщило, что 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная западной техникой, вступила в боевые действия в районе Работиного в Запорожской области.

Forbes заявило, что 82-я бригада - "одно из последних крупных подразделений, которые Генштаб ВСУ держал в резерве". А издание Kyiv Post писало, что бригада "похоже, уже добивается успехов".

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