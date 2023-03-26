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Минобороны Литвы о ядерном оружии в Беларуси: Путин пытается запугать союзников Украины

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин пытается запугать страны, поддерживающие Украину, объявив о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Facebook.

"Россия предпринимает новые шаги в попытке вызвать недовольство некоторых политиков на Западе поддержкой Украины или запугать страны, которые поддерживают Украину. Это включает заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси к июлю этого года", - заявил он.

Министр подчеркнул, что особой реакции на российское заявление о ядерном оружии быть не должно.

"Не стоит отвлекаться на крики "что теперь?". Защита стран НАТО от угрозы ядерного оружия гарантирована, независимо от того, размещено ли это оружие к западу от наших границ (Калининград), к востоку (Беларусь) или к северу (Ленинград)", - заявил Анушаускас.

Он отметил, что США тоже сдержанно отнеслись к шагу Путина, заявив, что "не собираются менять ни один из своих планов ядерного сдерживания".

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе главы беларусского режима Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

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