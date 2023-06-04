RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны о контрнаступлении: объявления не будет, планы любят тишину

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины не будет объявлять о начале контрнаступательных действий наших воинов на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", - написала Маляр.

Контрнаступление украинских воинов

Украинское политическое и военное командование неоднократно заявляло о подготовке наших воинов к контрнаступлению с целью продолжения освобождения территорий Украины от российских оккупантов.

Сначала ожидалось, что контрнаступление состоится уже весной. В то же время предполагалось, что активные бои все же могут продолжиться летом. Как отмечал министр обороны Алексей Резников, ожидания могут быть переоценены в мире, поскольку союзники рассчитывают на следующий большой успех.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что танки должны обеспечить огневую мощь и силу наших защитников, а также сыграть решающую роль в долгожданном контрнаступлении.

Между тем по словам президента Владимира Зеленского, наши воины уже готовы к контрнаступательным действиям, однако неизвестно, когда именно они начнутся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныРоссийская ФедерацияВойна в Украине