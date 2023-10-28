Минобороны Израиля о ситуации в Газе: начался "новый этап войны"

Галант заявил, что сегодня ночью "начался новый этап войны", и что наземная операция в секторе Газа будет "продолжаться до нового приказа".

"Сегодня ночью земля в Газе содрогнулась. Мы атаковали над землей и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях и во всех местах", - сказал министр.

Он также добавил, что направления действий "об основных усилиях - военных усилиях, усилиях по освобождению похищенных, гражданских усилий и гуманитарных усилий" были согласованы во время собрания высокопоставленных чиновников.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

Сегодня, 28 октября, стало известно о ликвидации главы воздушной группировки ХАМАС Асема Абу Ракаби. ЦАХАЛ показал видео авиаудара.

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