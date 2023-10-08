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Минобороны Израиля приказало подготовиться к эвакуации на границе с Ливаном

Фото: министр обороны Израиля Йоав Галлант (twitter.com/yoavgallant)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Израиля Йоав Галлант приказал подготовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание Haaretz.

Издание не приводит никаких других подробностей, связанных с планами Минобороны эвакуировать израильские поселения вблизи Ливана.

Отметим, что на территории Ливана действует террористическая организация "Хезболла", которая считает Израиль своим врагом и время от времени атакует израильскую территорию ракетами. Сегодня же стало известно, что ливанская "Хезболла" поддержала нападение боевиков ХАМАС на Израиль и обстреляла израильские позиции.

Кроме того, сегодня на границе с Ливаном сработала израильская система ПВО

Что происходит в Израиле

Напомним, утром 7 октября боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. Нападение террористов было неожиданным, поэтому ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов, откуда позже их выбила израильская армия.

Сегодня также стало известно, что правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. Это произошло впервые за последние 50 лет. В последний раз Израиль объявлял состояние войны во время войны "Судного дня", когда его атаковала коалиция арабских государств, в которую входили Сирия, Египет, Ирак и Иордания.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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