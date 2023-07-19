В Минобороны Испании заявили об отправке четырех танков Leopard 2 в Украину

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке в Украину последних четырех танков Leopard 2, которые еще не были доставлены. Они прибудут в Украину морем на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление после встречи "Рамштайн-14", передает Europa Press.
Помимо танков, м
Ранее сообщалось, что Украина получит от Испании четыре отремонтированных танков Leopard 2А4, 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь. Передача этих танков происходит в рамках танковой коалиции, созданной для вооружения ВСУ более современной техникой западного образца.
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